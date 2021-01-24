Деми Роуз показала очередной пикантный снимок.

Популярная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото она позирует в коричневых трусиках с высокой посадкой, ботфортах со змеиным принтом и в удлиненной шубе. Интересно, что шубу она надела на обнаженную грудь, при этом распахнув ее. Снимок получился очень пикантным.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич