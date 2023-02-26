Девушка поманила поклонников откровенными снимками.

Украинская блогерша Даша Квиткова снялась в новой фотосессии, где предстала в очень сексуальном образе. Девушка позировала в черном длинном платье с вырезами, сквозь которые просвечивалось ее тело.

Дополнила она свой образ необычным украшением - моносерьгой с заклепкой на носу. Стоит отметить, что Квиткова выглядит восхитительно. А "изюминкой" ее платья стал вырез в зоне декольте и под грудью.

Волосы Даша собрала в пучок и нанесла легкий макияж с черными стрелками.

Видео дня

"Ну, это пожар", - подписала фото блогерша.

Как отреагировала сеть

"Фото, на которые хочется смотреть часами. Просто огонь"

"Как красиво"

"Очень соблазнительная"

"Фанатею от твоей хрупкости и женской сексуальности"

"Это просто вау"

"Невероятная"

Кто такая Даша Квиткова

24-летняя Даша Квиткова стала популярной после того, как победила в 9 сезоне шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина.

В социальных сетях за ней следят более миллиона человек. Даша показывает, как проводит свои дни, дает советы по уходу за собой и прочее.

В 2022 году Квиткова родила сына Льва. Сейчас известно, что Даша и Никита вместе не живут, но поддерживают хорошие отношения ради ребенка.

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