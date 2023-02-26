Украинская блогерша Даша Квиткова снялась в новой фотосессии, где предстала в очень сексуальном образе. Девушка позировала в черном длинном платье с вырезами, сквозь которые просвечивалось ее тело.
Дополнила она свой образ необычным украшением - моносерьгой с заклепкой на носу. Стоит отметить, что Квиткова выглядит восхитительно. А "изюминкой" ее платья стал вырез в зоне декольте и под грудью.
Волосы Даша собрала в пучок и нанесла легкий макияж с черными стрелками.
"Ну, это пожар", - подписала фото блогерша.
Как отреагировала сеть
- "Фото, на которые хочется смотреть часами. Просто огонь"
- "Как красиво"
- "Очень соблазнительная"
- "Фанатею от твоей хрупкости и женской сексуальности"
- "Это просто вау"
- "Невероятная"
Кто такая Даша Квиткова
24-летняя Даша Квиткова стала популярной после того, как победила в 9 сезоне шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина.
В социальных сетях за ней следят более миллиона человек. Даша показывает, как проводит свои дни, дает советы по уходу за собой и прочее.
В 2022 году Квиткова родила сына Льва. Сейчас известно, что Даша и Никита вместе не живут, но поддерживают хорошие отношения ради ребенка.