По словам артистки, есть вопросы, связанные со здоровьем.

Украинская певица, актриса и ведущая Даша Астафьева откровенно рассказала, почему у нее нет детей. В интервью Славе Демину она призналась, что уже давно хотела родить ребенка, однако все ее романтические отношения с мужчинами заканчивались, не было хэппи-энда.

В какой-то период, когда Даша была в не очень хорошем эмоциональном состоянии, она даже хотели сделать искусственное оплодотворение. Однако тогда ее отговорила подружка.

"Это было в таком состоянии, когда ты понимаешь, что уже никогда не встретишь человека. Все отношения как-то одинаково заканчиваются. А подружка была беременна. Она говорила, что это самое крутое состояние, что она очень счастлива. Я и сказала, что хочу просто пойти и забеременеть. А она говорит: "Так нельзя. Ты должна все сделать, чтобы у твоего ребенка был отец. Потому что ты сама не понимаешь, как ты обездолишь ребенка. Человек, у которого нет отца или матери, всегда будет "прихрамывать"", - рассказала Даша.

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Она добавила, что сейчас готова родить ребенка своему избраннику, отношения с которым называет "очень высокими". Но есть вопросы, связанные со здоровьем.

"Как оказалось, у меня много всего от нервов. Мой врач говорит, что если бы я поехала куда-то несколько месяцев и не переживала, то все бы получилось. Сейчас у меня нет такого состояния, в котором рождаются дети", - добавила Астафьева.

Напомним, ранее Астафьева рассказала, что родные ее любимого были против нее.

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