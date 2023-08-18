Она считает себя не очень умной девушкой.

Певица Даша Астафьева дала большое интервью Славе Демину, в котором рассказала о своих комплексах. Как оказалось, девушка считает себя не очень умной.

"Я действительно считаю, что я не очень умная в каких-то сферах", - сказала Даша.

С таким мнением Демин не согласился. Он не понимает, как она может считать себя не очень умной, если она постоянно цитирует фразы из книг, из известных песен, знает много фамилий великих музыкантов и так далее.

Он добавил, что такие комплексы говорят о не любви к себе и не принятии себя. Астафьева с этим согласилась, но отметила, что ее это уже не беспокоит.

"Я уже такая закаленная. Только не дотягиваю до Твиттера. Потому что я иногда что-то напишу, потом удаляю. Там такие умники", - добавила артистка.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала, почему у нее нет детей. Она говорит, что давно хотела родить, но все ее романтические отношения с мужчинами заканчивались. У нее даже была мысль сделать искусственное оплодотворение, но подружка ее отговорила.

Сейчас она вновь готова вернуться к вопросу рождения ребенка, но уже в отношениях со своим любимым.

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