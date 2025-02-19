Возлюбленный актрисы живет за границей.

Украинская актриса и звезда сериалов "Успеть до 30" и "Папик" Дарья Петрожицкая, которая недавно стала ведущей шоу "Я люблю Украину", рассказала об отношениях с любимым на расстоянии.

Ранее она отмечала, что ее избранник Алексей живет в Германии. Поэтому пара редко видится, однако в январе они смогли провести отпуск вместе и насладиться временем друг с другом.

"Почти весь январь я провела за границей. Я была в Германии со своим парнем и кошкой. Потому что у меня не только семья на две страны, но и еще коты. Надеюсь, что в марте будет время поехать в Германию. Потому что у нас дни рождения рядом и мы стараемся провести хотя бы неделю вместе", - призналась Дарья в проекте "Ближче до зірок".

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Сейчас у актрисы сумасшедший график. По ее словам, кроме спектаклей в театре она начинает активно осваивать новую для себя роль ведущей проекта "Я люблю Украину". Об этом Петрожицкая говорит так:

"Меня трижды звали как участницу на шоу, но тогда были гастроли. И когда мне позвонили, то я подумала, что в четвертый раз уже точно приду. Но нет, ведущей... Шок! Это было очень неожиданно как для меня, так и для моего окружения".

К слову, впервые о своем романе с бойфрендом Дарья объявила в 2021 году. Знакомство пары состоялось во время отдыха в Египте. Тогда актриса думала, что чувства исчезнут сразу после ее возвращения в Украину, но уже более четырех лет влюбленные в отношениях. Алексей уже даже успел сделать предложение Петрожицкой, но пара пока не спешит со свадьбой.

Напомним, ранее жена Романа Сасанчина рассказала о кризисе в отношениях.

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