Поклонники долгое время гадали, кто заменит Ксению Мишину.

Телеканал ТЕТ назвал имя новой ведущей шоу "Я люблю Украину". Ею стала известная актриса театра и кино, а также звезда сериала "Встигнути до 30" Дарья Петрожицкая.

Уже этой весной она возглавит главную семейную викторину и вместе с капитанами Александром Педаном и Юрием Ткачом проверит звезд на знание Украины.

Кстати, в шоу "Я люблю Украину" Петрожицкая появится в новой для себя роли. Это будет ее дебют в качестве ведущей.

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"Для меня это абсолютный выход из зоны комфорта, потому что все же легче быть персонажем, чем собой. Но я чувствую, как меня все поддерживают, и это классно. Компания у нас веселая", - рассказала Дарья в эфире шоу "Ближче до зірок".

Интересно, что долгое время поклонники шоу писали свои догадки относительно новой ведущей и многие были правы. Все четыре сезона актрису ждали как участницу, но это появление превзойдет все ожидания. Команда проекта уже влюблена в Дарью и убеждена, что с ней шоу завоюет еще больше сердец.

Дарья Петрожицкая, Юрий Ткач и Александр Педан, а также любимые звезды шоу-бизнеса уже готовятся заряжать ваши воскресные вечера юмором, интересными открытиями и любовью к Украине.

Кстати, съемки нового сезона семейного шоу "Я люблю Украину" стартуют совсем скоро.

Напомним, ранее стало известно, что в студии "Говорить вся страна" обсудили риски позднего материнства.

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