У него сильно заболела спина, из-за чего он не мог тронуться с места.

Украинского певца Владимира Дантеса парализовало прямо посреди улицы. Артист гулял по Киеву, и в какой-то момент остановился.

Из-за боли в спине он не смог идти дальше. Вероятно, он что-то повредил, в результате чего схватился руками за спину и начал массажировать. Когда ему стало немного легче, он пошел дальше, однако постоянно хромал.

Позже он вышел на связь с поклонниками и заверил, что сейчас с ним все хорошо.

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"Все, кто переживал, что там с моей спиной. Все норм, я уже передвигаюсь", - отметил певец в инстас-сториз.

Стоит отметить, что причину боли в спине артист не назвал. Также неизвестно, единичный это случай или нет.

Отметим, Владимир Дантес живет в Киеве со своей возлюбленной Дашей Кацуриной и ее детьми от первого брака. Об их романе стало известно летом прошлого года, после того, как поклонники узнали об их разводе с предыдущими партнерами - Надей Дорофеевой и Михаилом Кацуриным.

Напомним, ранее Надя Дорофеева "засветила" кольцо и призналась, выходит ли снова замуж.

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