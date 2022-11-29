Популярный певец признался, что до полномасштабного вторжения РФ он не осознавал важности общения именно на государственном языке.

Известный украинский певец Владимир Дантес только после 24 февраля стал общаться дома и на сцене на украинском языке. До этого разговаривал исключительно на русском. В интервью для YouTube-канала "Розмова" юморист ответил, почему так:

"Я тот самый человек, который размывал границы. Я тот самый человек, который говорил: "Да какая разница". Я вырос в русскоговорящей семье. У меня вокруг был русский язык. И я думал: "Ну, я живу в Украине, ничего такого страшного нет, вот есть государственный язык, вот есть русский".... Говорил я на русском. И я прям топил за это".

После событий 2014 года к нему так и не пришло понимание того, что русский - язык агрессора. Более того, он даже чувствовал ущемление русскоговорящих людей.

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"Я начал ловить нарративы, которые для меня были легче, по типу: "А вот я привык на русском. А в Австрии вообще нет родного языка, но она же не перестает от этого быть страной. А в Бельгии вообще два государственных языка". И я думал: "Ну вот вам примеры, что не так? Действительно, что не так в 2016 году? Крым, Донецк, Луганск…" Я, как эгоистичный человек, думал только о себе", – прокомментировал певец.

Также Дантес считал, что его шутки на украинском языке будут не такими смешными, однако после 24 февраля все изменилось. Теперь он старается говорить на украинском, хотя в самом начале это было довольно сложно.

Напомним, Дорофеева отправляется в благотворительный тур по Украине.

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