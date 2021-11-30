Певица поучаствовала в программе "Вечерний Ургант".

Популярная певица Вера Брежнева пришла на программу "Вечерний Ургант", в которой рассказала о своем приходе в группу "ВИА Гра", а также спела песню Константина Меладзе "Красиво".

Читайте такжеЭкс-глава ОПУ Богдан засветился на вечеринке со звездами: общался и курил кальянСоздатели шоу решили потроллить Брежневу и во время ее исполнения песни приклеили ей рот мужчины. В итоге звезда засмущалась и прикрыла лицо от стыда. Пользователи сети также не сдержались и начали активно комментировать этот розыгрыш. Кроме того, зрители отметили, что ведущий Иван Ургант специально начал подпевать звезде, чтобы не так было слышно ее фальшивые ноты.

"Вера чуть от смущения и стыда не провалилась", "Все мы прекрасно понимаем, как она заслужила место на пьедестале", "Вера "запела" и фрукты испытали чувство "испанского стыда"", "Поющая усатая Вера - это шедеврально", "Ваня потом начал специально фальшивить, чтобы Вера на его фоне не так ужасно пела", "Ну не всем дан голос, не умеешь петь - не пой вживую", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Брежнева вспомнила, как на кастинге "ВИА Гры" у нее спрашивали о съемках в порно.

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Автор: Диана Могилевич