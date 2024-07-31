Артиста возмущают одиозные высказывания певицы относительно войны.

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, вспомнил свою давнюю подругу-предательницу Таисию Повалий, которая сейчас живет и работает в РФ. Знаменитость ответил, что думает о пропагандистке.

Как известно, Данилко и Повалий много лет были близкими друзьями, но после поддержки исполнительницей путинского режима, их общение прекратилось. По словам Андрея, ему непонятна позиция опальной певицы. Он возмущен бредом, который несет Таисия о полномасштабном вторжении в Украину.

Артист не понимает, почему она и еще некоторые звезды-предатели, в частности Ани Лорак, после побега из Украины продолжают спекулировать своим украинским происхождением.

В то же время они поддерживают нападение России и оккупацию украинских территорий. Данилко считает, что каждый имеет право искать себе место для лучшего развития карьеры, но становиться на сторону врага и агитировать за кровавую войну - это абсурд.

"Это для меня странно. Они перешли на ту сторону, там живут. У них были определенные обстоятельства. .... Так сложились обстоятельства. Но давать такие интервью: "Я обрадовалась, когда началась война". Тая сказала, что ее пришли освобождать. У меня нет слов. Я не понимаю, как Тая могла такое ляпнуть. Понимаю ситуацию. Ну выбрала и выбрала, поехала туда. Это на вашей совести, так сложились обстоятельства. Мы с ней были всегда в хороших отношениях, но такое сказать", - рассказал Данилко.

К слову, уже много лет Повалий живет в России. Она открыто поддерживает режим Кремля и фанатеет от Путина. В 2023 году артистка получила паспорт страны-агрессорки. Исполнительница называла вторжение россиян в Украину "спасением".

Напомним, ранее Андрей Данилко высказался о молчаливой позиции Софии Ротару относительно войны.

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