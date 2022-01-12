В 2015 году бизнесмен бросил певицу и женился на другой, а теперь пытается загладить свою вину.

Известная российская певица МакSим (настоящее имя – Марина Максимова) получила в подарок от бывшего супруга, бизнесмена Антона Петрова квартиру в московском элитном комплексе "Триумф Палас" за 2,7 миллиона долларов.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источники.

Отмечается, что Петров оплатил ей элитную палату в больнице, когда певица боролась с коронавирусом и находилась в коме. Кроме того, по данным инсайдеров, он же купил МакSим белый автомобиль Maybach и нанял ей личного водителя.

Таким образом Петров пытается загладить свою вину за измену. Известно, что в 2015 году бизнесмен бросил ее ради другой, когда певица была беременна их дочкой.

Читайте также"На всю жизнь": фанов шокировал шрам на теле МакSим, пролежавшей месяц в коме (фото)Сама артистка в интервью утверждала, что шикарную квартиру в Москве она купила себе сама за заработанные деньги, а авто – презент от богатого ухажера.

"Мой мужчина состоятелен, но я никогда не смогла бы жить за чужой счет", – говорила она.

Однако, инсайдеры утверждают, что у Максимовой нет нового бойфренда.

Напомним, 16 июня 2021-го МакSим госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией". Спустя пару дней ее ввели в состояние искусственной комы. А выписали певицу из больницы 13 августа.

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