Певица тяжело переживает потерю нерожденного ребенка.

Меньше недели назад стало известно, что певица Бритни Спирс потеряла ребенка. Это была ее третья беременность. Спустя несколько дней после трагического известия звезда с мировым именем опубликовала "голое" фото.

Снимок был сделан в ванной комнате. Одной рукой Спирс прикрыла грудь, другой - держалась за дверь. Пикантное место закрыла смайликом в виде розового сердечка.

В комментариях поклонники "поймали" Бритни в использовании фотошопа, ведь очень четко видно, как "расплылась" дверь в области живота артистки.

Отметим, у 40-летней певицы Бритни Спирс уже есть двое детей - 16-летний Шон и 15-летний Джеймс.

Напомним, певица Бритни Спирс выпустит книгу мемуаров. В них артистка расскажет о своем творческом пути.

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