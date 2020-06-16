38-летняя Бритни Спирс в обтягивающем топе показала свои прелести (фото)

Артистка удивила помолодевшим видом.

38-летняя Бритни Спирс в обтягивающем микротопе раздразнила поклонников.

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Новые снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Спирс позирует в откровенном топе с глубоким декольте, который подчеркивает фигуру. Несмотря на немного неряшливый вид и несовершенный макияж поклонникам пришлись по душе новые снимки. Они отметили, что Спирс выглядит моложе своих лет:

"Моя королева, ты невероятная";

"Ты выглядишь на 15";

"Мы выглядишь так молодо!", - отметили фолловеры.

Напомним, ранее Бритни Спирс поразила поклонников похудевшей фигурой.

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