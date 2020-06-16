38-летняя Бритни Спирс в обтягивающем топе показала свои прелести (фото)
08:28, 16 июня 2020Звезды
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Артистка удивила помолодевшим видом.
Поклонники утверждают, что Бритни Спирс выглядит моложе своих лет / фото instagram.com/britneyspears
38-летняя Бритни Спирс в обтягивающем микротопе раздразнила поклонников.
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Новые снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Спирс позирует в откровенном топе с глубоким декольте, который подчеркивает фигуру. Несмотря на немного неряшливый вид и несовершенный макияж поклонникам пришлись по душе новые снимки. Они отметили, что Спирс выглядит моложе своих лет:
"Моя королева, ты невероятная";
"Ты выглядишь на 15";
"Мы выглядишь так молодо!", - отметили фолловеры.
Напомним, ранее Бритни Спирс поразила поклонников похудевшей фигурой.
Бритни Спирс / фото instagram.com/britneyspears
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