Она пообщалась с маленькими украинцами.

Известная британская актриса Аджоа Андох, известная по своим ролям в сериалах "Бриджертоны" и "Доктор Кто", встретилась с беженцами из Украины.

Посол организации "Международный комитет спасения" посетила безопасное пространство, созданное для женщин и детей, бежавших от войны в Украине, в польском городе Гдыня. О визите сообщается на сайте IRC.

"Как мать, я глубоко потрясена, когда слышу истории обычных женщин, которым приходится делать невыносимый выбор: оставаться с мужьями, партнерами и, возможно, пожилыми родственниками, или хватать детей и бежать, когда бомбы все ближе и ближе. Всем женщинам, с которыми я встретилась в пятницу, пришлось сделать этот душераздирающий выбор", - сказала актриса. Видео дня

Бриджертоны: новый сезон

Американский историко-драматический сериал основан на серии романов Джулии Куинн. Он рассказывает о жизни лондонского высшего общества эпохи Регентства.

Премьера первого сезона состоялась в декабре 2020 года, у сериала быстро появилась большая фан-база. Недавно Netflix выпустил третий сезон.

Сериал продлили на четвертый сезон, также был выпущен спин-офф "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".

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