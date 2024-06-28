Знаменитость показался в больничной палате.

Известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков попал в больницу. Спортсмен рассказал, почему его госпитализировали.

На своей странице в Instagram бывший боксер опубликовал фотографию, которой обеспокоил поклонников. Узелков показался в больничной палате, где он лежит под капельницей.

Тренер сразу успокоил подписчиков и объяснил, что сейчас проходит реабилитацию после операции на сердце, которую он пережил в апреле. По словам Вячеслава, врачи ему назначили курс профилактических процедур, которые улучшают его здоровье.

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"У меня снова больница. Хорошо, что профилактическое, но очень важное", - написал Узелков.

К слову, в начале апреля боксер сообщил, что ему нужна срочная операция на сердце. Вячеслав не рассказывал, почему именно ему понадобилось хирургическое вмешательство, но делился, что его состояние ухудшилось на фоне занятий профессиональным спортом.

На днях экс-супруга Узелкова - тренер Марина Боржемская - также жаловалась на ухудшение здоровья. Она рассказала, что во время отдыха в Израиле попала в больницу. Марина ответила, как чувствует себя сейчас.

Напомним, ранее Вячеслав Узелков сообщил о выписке из больницы после сложной операции.

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