Тренерша показалась в больничной палате за границей.

Экс-супруга известного боксера Вячеслава Узелкова - фитнес-тренерша Марина Боржемская - пожаловалась на проблемы со здоровьем. Спортсменка попала в больницу за границей.

На днях тренерша вместе с детьми и мамой поехала на отдых в Израиль. Звезда поделилась в своем Instagram кадрами из отпуска. В частности, она показала фото с сыном Робертом и мамой.

Однако отдых прервало ухудшение самочувствия Марины. Тренерша показалась на больничной койке в израильской клинике. На фото она написала: "Когда отдых пошел не по плану".

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Поклонники Боржемской сразу поинтересовались, что случилось с ней. Чтобы успокоить подписчиков, знаменитость вышла на связь и объяснила, что ничего критического не произошло, но подробностей не раскрыла. Она выразила благодарность местным врачам.

"Спасибо всем за поддержку. Уже все в порядке. Израильские врачи прошли тест на все 100%", - добавила Марина.

Напомним, ранее Марина Боржемская ответила, находится ли в отношениях. Она призналась, что переживает из-за ошибок прошлого.

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