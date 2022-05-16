Также он поблагодарил группу Kalush Orchestra за поддержку.

Боец "Азова" Орест, который сейчас обороняет завод "Азовсталь", спел хит украинской группы Kalush Orchestra - "Stefania".

Во время исполнения песни слышны звуки взрывов, которые последние несколько недель не утихают в самом сердце Мариуполя - на заводе.

"Поздравляем Kalush Orchestra с победой на Евровидении из самого сердца Мариуполя. Спасибо за поддержку", - подписал ролик Орест в своем Instagram.

Напомним, Kalush Orchestra обратились со сцены Евровидения с призывом помочь спасти защитников "Азовстали" и Мариуполя.

Позже полк "Азов" отреагировал на такой поступок представителей Украины на Евровидении.

"Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!" - написали защитники.

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