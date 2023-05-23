Фанаты напомнили блогерше, что год назад она называла идею заводить детей во время войны "безответственной".

Украинская блогерша Саша Бо поделилась с поклонниками радостной новостью. Она разместила новое видео, на котором показала животик. Блогерша ждет третьего ребенка.

Под видео Саша Бо не стала ничего объяснять, однако фанаты все поняли. Они начали поздравлять блогершу с беременностью и отметили, что уже давно об этом догадывались.

Впрочем, нашлись и такие комментаторы, которые напомнили, что совсем недавно Саша Бо была "категорически" против беременности во время войны. В соцсетях она писала о том, что не хочет заводить детей, пока Украина не одержит победу над РФ.

Видео дня

"Помню, как в том году вы говорили, что это безответственно заводить детей, когда война. Легкой беременности!" - пишут пользователи в комментариях под новым видео блогерши.

Саша Бо беременна в третий раз - видео

Что Саша Бо говорила о беременности во время войны

В одном из интервью блогерша объясняла свою позицию. Саша Бо признавалась, что очень хочет родить дочь от своего второго мужа, впрочем над этим вопросом они "не работают".

"Я трусиха, я чувствую большую ответственность за жизнь своих детей, я боюсь сама умереть, это сейчас нормально иметь такие страхи... Когда я читаю какие-то новости вечером, у меня включается какой-то инстинкт самосохранения, хочу уберечь детей. Я не хочу умирать, только начала жить, это же мой праймтайм, лучшие годы... И как беременеть сейчас мне с такой психикой?... Категорическое "нет", - заявляла блогерша.

Кто такая Саша Бо

Украинская блогерша родом из Ивано-Франковска. Она стала известной, когда жила в браке с Игорем Пустовитом. Саша Бо родила от него двух сыновей. В 2021 году блогеры объявили о разводе.

После этого девушка дала скандальное интервью и заявила, что Пустовит просил ее сделать аборт и якобы издевался над ней. В ответ на это блогер также раскрыл неприятные подробности о жизни с Сашей Бо.

Впоследствии стало известно, что после развода с Пустовитом девушка закрутила новый роман. Ее избранником оказался стоматолог Платон Тарнавский. В сентябре 2022 года Саша Бо и ее парень поженились.

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