Торговец рыбой из Неаполя Джиджи Пешериа, который внешне очень похож на президента Украины Владимира Зеленского, зажег под песню Go_A "Весняночка".
Молодой человек попытался станцевать гопак, однако, судя по всему, запомнил лишь один элемент из украинского народного танца. Однако стоит отметить, что у него очень даже хорошо получилось.
Пользователи сети оценили старания Джиджи и забросали его комплиментами. Они пишут:
- "Теперь и у него появятся амбиции идти в президенты Италии"
- "Теперь и в Италии есть наш президент"
- "Наконец-то он все понял"
- "Ждем после победы! Мы вас очень любим"
- "Вот это уже по-нашему"
- "Наш казак"
- "Ласковая украинизация"
- "Приятно смотреть на него"
Чем известен Джиджи Пешериа
Блогера Джиджи Пешериа называют "близнецом" Зеленского из-за невероятной схожести. Известно, что он занимается торговлей рыбы, а также ведет TikTok. Мужчина показывает шуточные ролики. Также он рассказывает о своей личной жизни.
Напомним, ранее Джиджи Пешериа насмешил украинцев видео под песню Jerry Heil.