Блогер Джиджи Пешериа покорил украинцев.

Торговец рыбой из Неаполя Джиджи Пешериа, который внешне очень похож на президента Украины Владимира Зеленского, зажег под песню Go_A "Весняночка".

Молодой человек попытался станцевать гопак, однако, судя по всему, запомнил лишь один элемент из украинского народного танца. Однако стоит отметить, что у него очень даже хорошо получилось.

Пользователи сети оценили старания Джиджи и забросали его комплиментами. Они пишут:

"Теперь и у него появятся амбиции идти в президенты Италии"

"Теперь и в Италии есть наш президент"

"Наконец-то он все понял"

"Ждем после победы! Мы вас очень любим"

"Вот это уже по-нашему"

"Наш казак"

"Ласковая украинизация"

"Приятно смотреть на него"

Чем известен Джиджи Пешериа

Блогера Джиджи Пешериа называют "близнецом" Зеленского из-за невероятной схожести. Известно, что он занимается торговлей рыбы, а также ведет TikTok. Мужчина показывает шуточные ролики. Также он рассказывает о своей личной жизни.

Напомним, ранее Джиджи Пешериа насмешил украинцев видео под песню Jerry Heil.

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