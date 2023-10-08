О певице поделились воспоминаниями Кристина Соловий, Анна Тринчер и другие артисты.

Сегодня не стало легендарной певицы Нины Матвиенко. Украинские звезды эмоционально отреагировали на смерть артистки. Что они пишут и рассказывают о Матвиенко - читайте ниже.

Вова Дантес

Артист сделал репост поста о смерти певицы. Он не стал делиться воспоминаниями о Матвиенко, а лишь обратился к ней с болью. Дантес не стал скрывать, что новость об артистке его расстроила.

"Нина Митрофановна, отдыхайте", - написал Дантес.

Кристина Соловий

Певица показала совместные фото с Матвиенко. Соловий отметила, что смерть легендарной артистки - большая потеря. Она также рассказала, что вспоминает встречи с Матвиенко и ее мудрость.

"Это невероятная потеря для Украины. Нина Митрофановна, покойтесь с миром... Песни Нины Митрофановны останутся с нами навсегда. Тоня, мои соболезнования вашей семье", - написала Соловий и обратилась к дочери певицы.

Ваня Рассел

Блогер и музыкальный критик вспомнил, что когда-то он встречался с Матвиенко. Рассел даже рассказал, что певица сделала ему комплимент. Но больше всего ему запомнилось то, как пела Матвиенко.

"Я до сих пор не могу поверить", - признался блогер.

Анна Тринчер

Певица не сдержалась и плакала. Она рассказала, что встретила Матвиенко, когда сама была еще ребенком. Тринчер поразило то, что тогда певица в нее поверила.

"Не могу не прокомментировать смерть Нины Матвиенко. Потому что это для меня очень большая фигура... Когда-то я выступала от Украины на детском Евровидении, и мы пришли к Нине, она предложила мне выступать на ее концертах... К Нине Митрофановне я относилась с огромным уважением, не могу поверить до сих пор", - со слезами рассказала Тринчер.

Святослав Вакарчук

Певец поделился архивными фото Матвиенко, на которых она запечатлена в молодости. Вакарчук вспомнил легендарную песню "Квітка душа", которую пела артистка.

"Вечная память вам, квітка-душа наша, Нина Матвиенко", - написал Вакарчук.

Напомним, о смерти Нины Матвиенко сегодня утром рассказала ее дочь Антонина. Почему не стало певицы - пока остается загадкой.

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