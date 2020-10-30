В черном списке оказалась не только Айлиш, но и другие известные личности.

Певицу Билли Айлиш внесли в черный список правительства США из-за «разрушения страны».

Читайте такжеБилли Айлиш хотели отправить на лечение из-за Джастина БибераКак пишет entertainment, на данный момент подготовлен проект, подразумевающий исключение ряда звезд из дорогостоящего контракта, связанного с кампанией против коронавируса. Всего договор был заключен с 274 знаменитостями – одобрены из них были только 10.

Отмечается, что Айлиш «разрушает страну и все, что важно для местных граждан». Кроме того, она не поддерживает политику действующего американского президента Дональда Трампа.

В черном списке оказалась не только Айлиш, но и другие известные личности. Среди них – критиковавшая миграционную политику США певица Дженнифер Лопес и режиссер Джадд Апатоу, ставивший под сомнение интеллектуальные способности Трампа.

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Автор: УНИАН