Певицу Билли Айлиш внесли в черный список правительства США из-за «разрушения страны».
Читайте такжеБилли Айлиш хотели отправить на лечение из-за Джастина БибераКак пишет entertainment, на данный момент подготовлен проект, подразумевающий исключение ряда звезд из дорогостоящего контракта, связанного с кампанией против коронавируса. Всего договор был заключен с 274 знаменитостями – одобрены из них были только 10.
Отмечается, что Айлиш «разрушает страну и все, что важно для местных граждан». Кроме того, она не поддерживает политику действующего американского президента Дональда Трампа.
В черном списке оказалась не только Айлиш, но и другие известные личности. Среди них – критиковавшая миграционную политику США певица Дженнифер Лопес и режиссер Джадд Апатоу, ставивший под сомнение интеллектуальные способности Трампа.
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