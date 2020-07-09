Билли Айлиш хотели отправить на лечение из-за Джастина Бибера

Мама Билли Айлиш рассказала о детских музыкальных увлечениях американской звезды.

Мать американской певицы Билли Айлиш рассказала о ее нездоровом увлечении канадским певцом Джастином Бибером в детстве.

Об этом она рассказала в подкасте me & dad radio, который Билли Айлиш ведет вместе со своим отцом на Apple Music, пишет НВ.

По словам Мэгги, в детстве Билли слушала Роба Дикинсона, Мелоди Гардо и, конечно же, Джастина Бибера.

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По словам ее матери, при прослушивании трека Бибера "As Long As You Love Me" Айлиш не могла сдержать слез.

"Я очень хорошо помню эту песню и клип, и Билли говорила об этом, и была взволнована, что он выходит, и просто плакала и плакала. Все знают о любви Билли к Джастину Биберу, но эта песня была чем-то особенным", - рассказала Мэгги.

"Я смотрела музыкальное видео на эту песню и просто рыдала", - подтвердила Айлиш.

По словам Мэгги О’Коннел, Билли даже подумывали отправить на лечение.

"Просто хочу отметить, что мы действительно подумывали отвезти тебя к психологу… Тебе было так больно из-за Джастина Бибера. Это было так горько, так много боли", - вспоминает О’Коннел. Сама певица назвала эту историю унизительной.

Помимо фанатских страданий Айлиш, они также обсудили время, когда молодая звезда боролась с проблемами с психическим здоровьем. Пережитые чувства были отражены в ее дебютном альбоме, и особенно в песне "listen before i go".

"С "listen before i go" я волновалась, что люди услышат ее, сработает триггер, они будут обижены, но все, что я видела, - это фанаты, говорящие о том, что эта песня заставляет их чувствовать себя комфортно. Услышав, что кто-то проходит через то же самое, через что ты проходишь, ты чувствуешь себя не хуже, а немного лучше", - объяснила Айлиш.

В настоящее время обладательница Грэмми чувствует себя намного лучше: "Был период, когда я плакала каждый божий день, когда мне было 13, 14, 15. Каждый день я плакала. И в 17, 18 я почти не плакала. Я горжусь тем, что больше не плачу, это вещь, которую я преодолела. Не то, чтобы плакать неправильно, но это хорошо, что я чувствую себя счастливее и больше не хочу плакать".

Как сообщал УНИАН, ранее американская певица Билли Айлиш рассказала о депрессии, которая в 2018 году едва не привела ее к суициду.

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