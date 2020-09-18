Ряд российских артистов неоднократно высказывал свою приверженность Путину и поддерживал агрессивные действия РФ в отношении Украины.

Российские поп-певцы и певицы записали совместную песню "Любимую не отдают" и выпустили клип в поддержку позиции Лукашенко.

Видео появилось в YouTube.

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Артисты позируют на фоне белорусских вышиванок, напевая при этом: «Здесь мое небо, мой дом, мое сердце... /Я люблю всей душой свою землю».

Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Анита Цой и другие призвали белорусов «жить в мире» и вспоминали про «беды и невзгоды», которые «пережил наш народ» на фоне кадра церкви и таблички «1941-1945». Заканчивается клип кадром с красно-зеленым официальным флагом республики и хештегом: «Любимую не отдают».

Пропаганда агрессии Кремля деятелями культуры России: что известно

В марте 2014 года российские писатели написали открытое письмо Путину, в котором поддержали его действия по оккупации украинских территорий и аннексии Крыма. Тогда же появилось аналогичное обращение российских артистов.

Вскоре в черный список невъездных артистов из РФ внесли ряд знаменитостей, которые своими словами поддержали позицию Кремля или выступали в оккупированном Крыму.

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Автор: Яна Ставская