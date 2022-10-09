Пара, которая недавно сыграла свадьбу, сейчас в сети попала под пристальное внимание. Поклонники предположили, что у них не все в порядке в отношениях.

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина. После бракосочетания пара перестала появляться вместе в социальных сетях, поэтому фанаты предположили, что в паре появились какие-то проблемы.

Сейчас Александр впервые за несколько дней решил отреагировать на данные обсуждения. Волошин решил поставить точку в этих спорах и рассказал, что же на самом деле там происходит.

"Тяжелый период... По крайней мере ТикТок так говорит", - написал муж Анны Тринчер. Видео дня

Также блогер опубликовал совместное фото со своей новоиспечённой супругой и заметил, что у них в паре все отлично.

"А у нас все ах*енно! Скоро вернемся", — написал Волошин.

История любви Анны Тринчер и Александра Волошина

Волошин сделал предложение своей любимой в октябре 2021 года. 24-летний Александр устроил для Анны байк-шоу на парковке торгового центра. Около 40 байкеров создали коридор, по которому последним проехался Саша. Кольца Саше спустил дрон. Девушка была насколько растрогана, что расплакалась и дала свое согласие.

Родители Анны не оценили этого и даже перестали на время общаться со звездой. Однако сейчас известно, что конфликт исчерпан.

После романтического предложения пара отправилась отдыхать на Занзибар, откуда показывала романтические снимки.

Из-за полномасштабного вторжения свадьбу пришлось отложить. Скромное торжество состоялось в конце сентября.

Напомним, Анна Тринчер рассказала об отце, которого никогда не показывала.

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