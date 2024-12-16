Украинская певица Анна Тринчер, которая до сих пор носит обручальное кольцо после развода с блогером Александром Волошиным, рассказала о том, как брак повлиял на их отношения.
В новом выпуске шоу "Прошу прощения" Тринчер призналась, что, несмотря на развод, она не жалеет о своем раннем браке, который состоялся, когда ей было всего 20 лет.
"Сейчас я осознаю, что в 20-летнем возрасте была не готова к супружеской жизни, ведь не до конца понимала себя и свои желания", - отметила певица.
Однако, по ее словам, отношения с Волошиным значительно улучшились после свадьбы.
"Штамп в паспорте очень сильно изменил наши отношения к лучшему, потому что Саша всегда был волк-одиночка, никому не доверял. Штамп в паспорте наконец поселил в нашей семье ощущение того, что мы семья, потому что до этого я чувствовала, что он сам за себя, я не чувствовала полноценного партнерства", - пояснила Тринчер.
Она добавила, что после свадьбы Александр стал более ответственным и начал больше ценить их отношения.
Напомним, Анна Тринчер рассказала об отношениях с беглецом Волошиным.