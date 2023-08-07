Украинская певица ужинала в компании подружек, но вечер был омрачен.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер оказалась в центре скандала. Неприятный инцидент произошел в одном из ресторанов Милана.

Девушка в своих сторис в Instagram рассказала, что ужинала с подружками в одном из ресторанов Милана. Вечер омрачила ссора с официанткой из-за оплаты счета.

У заведения особая концепция - гости могут оплатить 30 евро и заказать любые блюда из меню в любом количестве, но обязательно все съесть. Официантка, у которой спрашивали об особенностях ресторана, не уточнила, что за оставшиеся блюда придется заплатить, но не признала своей ошибки.

По словам певицы, они сразу спросили об особенностях обслуживания в заведении. Тринчер заверила, что им не объяснили, что придется заплатить за блюда, которые они не съедят.

"Перед тем, как заказывать, мы спросили у официанта об их системе оплаты и правила, чтобы знать точно, что можно, а что - нет. Мы заказали блюда, поели очень вкусно. Осталась одна порция роллов и немного еды. Вышла официантка и говорит, что мы будем вынуждены заплатить за то, что осталось. Я сказала, что, к сожалению, нас не предупреждали об этом, когда мы спрашивали о системе ресторана. Поэтому мы не будем платить", - рассказала блогер.

Ранее УНИАН писал, что Анна Тринчер рассказала о худшей ночи в поезде - певице стало плохо. По ее словам, она даже начала заикаться. Тринчер обратилась за помощью к проводнику, который спасал ее вместе с подругой.

Блогер страдает от панических атак и пытается работать над проблемой с психологом. Сейчас она находится в Европе.

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