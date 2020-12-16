Сегодня Анна Седокова отмечает свое 38-летие.

16 декабря известной певице Анне Седоковой исполнилось 38 лет.

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В своем Instagram певица написала, что всегда любила свою жизнь. Также она все эти годы отчаянно искала любовь. По ее словам, возможно, она ее искала не там и не с теми, но зато обрела ценность настоящего.

"Я в шоу-бизнесе и перед вами уже больше 18 лет.Вместе с вами мы шли этот длинный прекрасный путь. И я хочу сказать в этот день огромное спасибо за поддержку все эти почти сто лет", - написала Анна.

Также ее поздравил супруг Янис Тимма. Он написал на своей страничке, что Анна - великолепная женщина.

"Дни могут приходить и уходить. Но наша любовь и уважение друг к другу всегда будут прочными, и никакие силы вселенной не могут их разрушить. Я верил, что Бог создал тебя, чтобы я любил и заботился. С днём рождения, моя великолепная жена. Впереди ещё много всего. Люблю тебя", - написал Янис.

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Автор: Диана Могилевич