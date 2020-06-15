цей матеріал доступний українською

Известная гимнастка Анна Ризатдинова показала фото со своей любовью

14:12, 15 июня 2020
Звезды
477 0
Анна Ризатдинова провела время с сыном / фото instagram.com/anna_rizatdinova

Читайте также"Тяжело проигрывать": Ризатдинова прокомментировала поражение в финале "Танцев со звездами" (фото)

26-летняя девушка провела выходные с сыном Романом на природе. В инста-сториз звезда выставила фото с прогулки в киевском ботаническом саду.

На снимках Анна позирует на фоне цветущего розария в футболке и шортах, а ее сын - в ярком реглане и брюках. Гимнастка очень коротко подписала фотографии: "Любовь".

Ризатдинова показала сына / фото instagram.com/anna_rizatdinova

Как сообщал УНИАН, ранее Анна Ризатдинова рассказала о жизни в браке с Онищенко.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter