Известная гимнастка Анна Ризатдинова показала фото со своей любовью
14:12, 15 июня 2020Звезды
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Гимнастка показала новое фото.
Анна Ризатдинова провела время с сыном / фото instagram.com/anna_rizatdinova
Украинская гимнастка, участница шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова опубликовала в Instagram фото с подросшим сыном.
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26-летняя девушка провела выходные с сыном Романом на природе. В инста-сториз звезда выставила фото с прогулки в киевском ботаническом саду.
На снимках Анна позирует на фоне цветущего розария в футболке и шортах, а ее сын - в ярком реглане и брюках. Гимнастка очень коротко подписала фотографии: "Любовь".
Ризатдинова показала сына / фото instagram.com/anna_rizatdinova
Как сообщал УНИАН, ранее Анна Ризатдинова рассказала о жизни в браке с Онищенко.
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