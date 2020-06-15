Известная гимнастка Анна Ризатдинова показала фото со своей любовью

Гимнастка показала новое фото.

Украинская гимнастка, участница шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова опубликовала в Instagram фото с подросшим сыном.

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26-летняя девушка провела выходные с сыном Романом на природе. В инста-сториз звезда выставила фото с прогулки в киевском ботаническом саду.

На снимках Анна позирует на фоне цветущего розария в футболке и шортах, а ее сын - в ярком реглане и брюках. Гимнастка очень коротко подписала фотографии: "Любовь".

Как сообщал УНИАН, ранее Анна Ризатдинова рассказала о жизни в браке с Онищенко.

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