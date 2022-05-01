Артистка не раз обращалась к коллегам с призывом говорить о кровавой войне в Украине.

Украинская модель и певица Даша Астафьева на время войны в Украине занимается не только волонтерством, а еще и несет оборону в информационной войне. Так, она не раз обращалась к своим коллегам с просьбой рассказывать о том, что на самом деле происходит в Украине. Однако многие в ответ блокировали ее в социальных сетях, чем доказывали свой цинизм и жестокость.

Об этом звезда рассказала в интервью "ЖВЛ".

"Лобода меня тоже заблокировала. Но ведь у нее так много подписчиков. Ну почему ты не скажешь то, что надо сказать? Она типа сказала о войне, но не уточнила, о какой", - упрекнула Даша Астафьева.

Также модель заблокировал бывший солист группы Artik&Asti за то, что Даша обвинила их в концертах во время войны в родной стране.

"Они выступали здесь каждый месяц. И в день, когда разбомбили Харьков (это родной город Artik), он представляет альбом. Я ему говорю: "Ты что, е*нулся?". Ну ты, реально, бл*дь, твой родной город бомбят, а ты презентуешь альбом? Ну хоть что-нибудь у тебя есть? Сердце, мозг, душа? Он меня заблокировал сразу", - рассказала артистка.

Напомним, ранее Астафьева поделилась мечтами, которые хочет осуществить после войны.

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