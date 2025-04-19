Блогер сообщил, что новости о получении паспорта предательницей в 2025-м - это фейк.

На днях пропагандистские СМИ распространили информацию в сети, что украинская певица Ани Лорак, которая предала родину и уехала жить в РФ, якобы получила новый украинский паспорт. Однако украинский блогер опроверг эту информацию и раскрыл, когда на самом деле артистка обновила документы.

Как известно, россияне писали, что в этом году исполнительница, чтобы продолжать свою деятельность в стране-агрессоре, должна была восстановить паспорт. Ранее она, кстати, планировала стать гражданкой России, но, похоже, пока ей это не удалось. Российские журналисты писали, что для получения нового паспорта Ани Лорак даже выехала из РФ. Она уехала в Армению, поскольку в России нет украинских посольств.

Однако на этот раз украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что новости россиян о певице - это фейк. Со ссылкой на собственные источники он утверждает, что молчунья, которая не говорит о войне, но продолжает жить в РФ, приезжала в Украину в 2019 году. Она возобновила документы еще шесть лет назад.

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Более того, сделала она это, поскольку планировала вернуться в Украину и продолжать свою карьеру. Правда, этого не произошло и артистка осталась в террористической стране. Но сейчас она не получала новый паспорт и гражданкой Украины она была и осталась ею еще в 2019 году.

"В 2019 году Ани Лорак, приезжая в Киев дать интервью, на самом деле делала пластиковый внутренний и заграничный паспорт. Поэтому ей ничего обновлять не надо. Ани Лорак собиралась вернуться в украинский сегмент еще до начала полномасштабного вторжения и снова жить в Киеве, но что-то пошло не так", - сказал Беспалов.

К слову, на слухи о получении Ани Лорак нового паспорта уже отреагировал российский депутат-путинист Александр Толмачев. Он посоветовал украинке не возвращаться в РФ и строить карьеру на родине.

Напомним, ранее известный украинский режиссер высказался о предательнице Ани Лорак. Семен Горов рассказал об их сотрудничестве и изменениях в характере артистки после влияния РФ. Он отметил, что после выступлений в России артистка кардинально изменилась, и назвал ее "напыщенной провинциальной девой".

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