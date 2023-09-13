Она почтила память Яна Табачника.

Опальная певица Ани Лорак отреагировала на смерть известного музыканта и экс-нардепа Яна Табачника. В инста-сториз она написала: "Светлая память. Благодарю за все".

Также певица, поддерживающая преступный режим Кремля, добавила эмодзи в виде разбитого сердца.

Стоит отметить, что это первый раз, когда Лорак прокомментировала смерть украинца. Ранее она ни разу публично не поддерживала украинцев, в том числе и не реагировала на гибели военных и мирных граждан из-за ракетных атак.

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Смерть Яна Табачника - что известно

Ян Табачник умер 11 сентября. Ему было 79 лет. Известно, что он долго боролся с раком легким, но ему не удалось победить онкологию.

Уроженца Черновцов похоронили в Тель-Авиве, на его родной земле.

Кроме того, известно, что Табачник часто называл Януковича своим другом. А в 2011 году он попал в скандал, заявив, что журналисты – "это холуи, обслуживающие своих хозяев".

Ранее УНИАН сообщал о смерти известного украинского певца Владимира Ефимова. Причина кончины неизвестна.

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