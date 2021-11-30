Певица показала новое фото и нарвалась на критику.

Опальная певица Ани Лорак поделилась в своем инста-блоге новой фотографией и анонсировала выход интервью с российской звездой Идой Галич.

В кадре девушки позировали, сидя на диванчике. Лорак предстала в черном классическом костюме и лодочках на высоком каблуке. А вот Ида позировала в стильном платье-пиджаке малинового цвета, под которое также надела лодочки.

Читайте такжеНастя Каменских сейчас и 15 лет назад: как изменилась певица (фото)Отметим, что поклонники певицы обратили внимание на чрезмерное использование фотошопа: "Зачем столько фильтров и фотошопа?", "Что происходит с вашим лицом при улыбке? Не переусердствуйте с уколами", "Так отфотошопить, фу", "Как будто головы с журнала вырезали. Вы и так красивые, не надо такого жёсткого фотошопа".

Напомним, ранее Ани Лорак показала себя в юности на архивном видео.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич