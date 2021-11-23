Певица поделилась роликом к новой песне.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и выступает в России, поделилась видеоподборкой к новой песне "Я стала сильней", которая состоит из архивных записей.

Ролик она опубликовала в своем Instagram.

"В своей жизни я немало раз сталкивалась с трудностями. Были моменты, когда били по ногам, и казалось, что никто в тебя не верит и не поддерживает, что весь мир против тебя. Но именно в такие моменты я понимала: никто не может повлиять на мой успех, только я могу изменить свою судьбу" – отметила Лорак.

"День за днем, преодолевая трудности, преодолевая усталость, преодолевая эмоциональное давление, я, не оглядываясь, шла к своей цели. У меня было огромное желание, вера и упорство. И теперь, спустя время, я могу сказать: Да, я стала сильней", – добавила она.

Ролик прокомментировал российский певец Филипп Киркоров: "Горжусь тобой, моя девочка! Только так".

Читайте такжеКиркорова спросили о Пугачевой - ответ был неожиданным"У этой девочки бешеный талант. И никакие трудности физически не смогли бы остановить успех", "Красотка! Песня "Я стала сильней" просто супер!", "Ваша история восхищает", "Гордимся", "Какое видео! До мурашек", "Какой шедевр", – отреагировали поклонники певицы.

Ранее Ани Лорак анонсировала выход нового видео на песню "Верила" из нового альбома.

Автор: Виолетта Орлова