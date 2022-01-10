Селебрити откровенно рассказывают о своем первом опыте.

Знаменитости не стесняются рассказывать о своей интимной жизни. Многие из них потеряли девственность в достаточно раннем возрасте. Модель и предпринимательница Ким Кардашьян, например, лишилась невинности в 14 лет. Впрочем, она не одна такая.

Ким Кардашьян

Американская звезда Ким Кардашьян потеряла девственность в 14 лет. Ее первым половым партнером стал племянник Майкла Джексона. Вероятно, все пошло не по плану из-за неопытности партнеров, так как девушке в результате пришлось принимать экстренный контрацептив.

Анджелина Джоли

Актриса Анджелина Джоли также первый раз занялась сексом в 14 лет. При этом этот опыт, скорее всего, оказался травматичным для ее партнера. В постель к бойфренду Джоли взяла нож, и во время процесса начала его резать.

Мадонна

А вот Мадонне на момент первого секса было 15 лет. Тогда она гордилась тем, что потеряла девственность так рано, по позже пожалела о своем решении.

Alyona Аlyona

Рэперша Alyona Аlyona в одном из интервью рассказала, что потеряла девственность еще в школе. По ее словам, все подружки и одноклассницы уже тогда жили половой жизнью. Поэтому и сама артистка решилась на этот шаг, чтобы не быть "белой вороной".

Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс лишилась невинности в 14 лет с парнем, в которого была очень влюблена. Стоит отметить, что артистка ведет себя очень откровенно, не стесняясь своих желаний.

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