Следующий громкий проект с участием Джоли - супергеройский фильм "Вечные" от киностудии Marvel, который должен выйти в кинопрокат 5 ноября 2021 года.

4 июня 2021 года американской актрисе, режиссеру, многодетной матери и послу доброй воли ООН Анджелине Джоли исполняется 46 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить самые знаковые роли одной из самых обсуждаемых знаменитостей современности.

Джордж Уоллес / George Wallace (США, 1997)

Анджелина Джоли родилась в семье известного американского актера Джона Войта и франкоканадской актрисы Маршелин Бертран, а потом неудивительно, что ее с самого детства пытались приобщить к кино. Однако всемирное признание она получила в 1997 году за роль в биографической драме "Джордж Уоллес". Молодая Джоли сыграла роль Корнелии Уоллес - жены влиятельного американского политика, известного откровенными расистскими взглядами. За эту роль Джоли получила свой первый "Золотой глобус".

Джиа / Gia (США, 1998)

Во второй половине 90-х карьера Джоли резко пошла в гору, и в 1998 году она сыграла одну из своих самых ярких ролей - знаменитую в 1970-е годы фотомодель Джию Мари Каранджи. Сюжет фильма основан на ее личном дневнике, рассказах ее близких, друзей и коллег, начиная с того, как она в 17 лет работала у своего отца в закусочной, и заканчивая ее смертью от СПИДа в возрасте 26 лет в 1986 году. Джиа стала одной из первых женщин, причиной смерти которой был открыто назван вирус иммунодефицита. С этой ролью Джоли выиграла "Золотой глобус" второй год подряд.

Прерванная жизнь / Girl, Interrupted (США, 1999)

Еще одна знаковая работа в карьере Джоли - драма "Прерванная жизнь", где она снялась вместе с Вайноной Райдер. Джоли досталась роль агрессивной девушки-социопатки Лисы, с которой главная героиня знакомится в психиатрической клинике. За эту роль Джоли получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Лара Крофт: Расхитительница гробниц / Lara Croft: Tomb Raider (США, 2001)

Параллельно Джоли начала все больше появиться в голливудских блокбастерах в ролях сильных женщин. Так, в 2001 году она снялась в первом фильме, снятом на основе серии компьютерных игр Tomb Raider, посвященных археологу и искательнице приключений Ларе Крофт. Фильм пользовался большим кассовым успехом, а сама Джоли, на тот момент имевшая довольно скандальную репутацию, на съемках фильма впервые попала в Камбоджу, навсегда изменившую ее жизнь - она усыновила местного мальчика Мэддокса, ставшего ее первым ребенком и побудившего заняться гуманитарной деятельностью.

После этого практически все первое десятилетие 21 века Джоли снималась в боевиках и триллерах, среди которых "Мистер и Миссис Смит" (2005), "Особо опасен" (2008), "Подмена" (2008), "Солт" (2010), "Турист" (2010) и другие.

Несломленный / Unbroken (США, 2014)

С 2007 года Джоли начала пробовать себя на режиссерском поприще, и одной из ее самых известных работ стал биографический фильм "Несломленный", рассказывающий реальную историю американского олимпийского призера и многообещающего спортсмена Луи Замперини, который во время Второй мировой войны стал командиром бомбардировщика, потерпел крушение над Тихим океаном и попал в плен к японцам.

Малефисента / Maleficent (США, 2014)

В последнее десятилетие Джоли практически не снималась в фильмах, посвятив себя воспитанию детей - их у нее шестеро, а также гумманитарной работе в качестве посла доброй воли ООН. Однако от парочки проектов она все же не смогла удержаться - один из них две части фэнтези "Малефисента" 2014 и 2019 годов выпуска. Картина является спин-оффом диснеевского мультипликационного фильма 1959 года "Спящая красавица" и вольным пересказом самой сказки, который посвящен Малефисенте - главной злодейке оригинального мультфильма. Именно ее роль и исполнила Джоли.

Вечные / Eternals (США, 2021)

Следующий громкий проект с участием Джоли - супергеройский фильм "Вечные" от киностудии Marvel, который должен выйти в кинопрокат 5 ноября 2021 года. Джоли досталась роль воительницы Тены, которая может создать любое оружие из космической энергии.

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Автор: Марина Григоренко