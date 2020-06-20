Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом

По словам актрисы, она сделала это ради благополучия семьи.

Голливудская актриса Анджелина Джоли объяснила причину развода с Брэдом Питтом.

Читайте такжеПоявилось фото дочки-трансгендера Анджелины Джоли после операцииПо словам звезды, она рассталась с актером ради благополучия своих же детей.

Об этом она рассказала в интервью изданию Vogue.

«Я рассталась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. И по сей день сосредоточена на благополучии детей. Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети увидели ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой. По правде говоря, мои дети – это шесть очень смелых и сильных молодых людей», – заявила Джоли.

Несколько лет экс-супруги не могли прийти к компромиссу в вопросе опеки над детьми. Их бракоразводный процесс начался в 2016 году. Сейчас же между Анджелиной и Брэдом установились хорошие отношения.

Как известно, у Джоли и Брэда Питта трое родных детей, а также трое приемных.

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