Известный артист считает, что для того, чтобы армия была эффективной, воевать должны люди с соответствующими навыками.

Известный украинский артист Андрей Данилко, который прославился благодаря своему сценическому амплуа Верки Сердючки, ответил на вопрос, почему не пошел воевать на фронт.

В интервью "Факты ICTV" он уточнил, что каждый должен заниматься своим делом, ведь неопытный человек или тот, у кого неудовлетворительное состояние здоровья, вряд ли сможет принести пользу своей стране.

"Конечно, если придет какая-то такая ситуация, то, наверное, это придется сделать. Но я не тот человек. Я не военный. Если будет какая-то безвыходная ситуация... Но должны быть профессионалы в каждом деле. Вот посмотрите на показатель, когда набрали вот этих малолеток дурных, срочников из России, которые видят автомат первый раз в жизни. И что? Поотрывало ноги, никого не осталось вообще", - высказался артист.

"Это все равно, что сказать Залужному (главнокомандующий ВСУ, - ред): "Давайте мы повесим ваш плакат на "Дворце Украина" с его песнями и рассказами". Ну к чему это будет? Это должны делать профессионалы", - отметил Андрей Данилко.

Напомним, недавно Андрей Данилко показал свою "маму" без грима во время прогулки по Киеву.

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