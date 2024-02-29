Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, поделился с поклонниками архивным фото. На своей странице в Instagram он обнародовал фотографию со своего детства.
На черно-белом снимке маленький Данилко предстал с широкой улыбкой на лице. Он позировал в белой рубашке и с короткой стрижкой. У него была достаточно милая и яркая внешность.
"А угадает ли кто-то год?" - поинтересовался у поклонников Данилко.
Видео дня
Фолловеры предположили, что фото было сделано в 1980 году. "Первый раз в первый класс", - пишут фаны.
Кроме того, они забросали Данилко комплиментами. В комментариях они написали:
- "Какая сладкая булочка с корицей"
- "Какой красавчик"
- "Когда-то в этот мир пришел такой талантливый и замечательный мальчишка"
- "Просто ангел. Смотришь на этого мальчика и появляется улыбка на лице"
- "Это самый красивый мальчик, которого я когда-либо видела"
Напомним, ранее ведьма раскрыла секрет личной жизни Андрея Данилко.