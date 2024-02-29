Поклонники пришли в восторг от его детского фото.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, поделился с поклонниками архивным фото. На своей странице в Instagram он обнародовал фотографию со своего детства.

На черно-белом снимке маленький Данилко предстал с широкой улыбкой на лице. Он позировал в белой рубашке и с короткой стрижкой. У него была достаточно милая и яркая внешность.

"А угадает ли кто-то год?" - поинтересовался у поклонников Данилко.

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Фолловеры предположили, что фото было сделано в 1980 году. "Первый раз в первый класс", - пишут фаны.

Кроме того, они забросали Данилко комплиментами. В комментариях они написали:

"Какая сладкая булочка с корицей"

"Какой красавчик"

"Когда-то в этот мир пришел такой талантливый и замечательный мальчишка"

"Просто ангел. Смотришь на этого мальчика и появляется улыбка на лице"

"Это самый красивый мальчик, которого я когда-либо видела"

Напомним, ранее ведьма раскрыла секрет личной жизни Андрея Данилко.

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