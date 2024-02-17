По словам Тихой, он может о них не знать.

Ведьма Мария Тихая сделала расклад на украинского певца Андрея Данилко, выступающим под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. Не секрет, что мужчина не афиширует свою личную жизнь, однако она решила посмотреть, женится ли в будущем Данилко и есть ли у него дети.

"Я не вижу здесь брака. Он четко сфокусирован на работе. У него работа - работа и все. Здесь, судя по картам, нет места личной жизни у него", - отметила Тихая в новом выпуске на своем YouTube-канале.

А дальше поразила информацией и о вероятных внебрачных детях певца.

"Я думаю, что они у него есть. Знает ли он о них? Нет, не знает", - добавила Тихая.

Что известно о личной жизни Андрея Данилко

В свои 50 лет Андрей Данилко не был женат. Долгое время его подозревали в нетрадиционной ориентации. Позже артисту приписывали романы с различными известными женщинами, среди которых и его сценическая мама Инна Белокинь. Они часто публикуют совместные фото, однако официально не подтверждают свои отношения.

Инна замужем и воспитывает уже взрослую дочь.

Сам Данилко говорил о том, что до сих пор не встретил любви всей своей жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что у Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем.

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