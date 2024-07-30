'Сидел и мучился': Андрей Данилко отказался быть судьей Нацотбора на Евровидение

Андрей Данилко рассказал, что больше не хочет быть судьей Нацотбора на Евровидение. По его словам, сейчас там нечего судить, поэтому он не хочет принимать в этом участие.

В интервью "И грянул Грэм" артист уточнил, что было бы лучше вернуть прежний формат шоу - два полуфинала и финал, потому что тогда была интрига. А сейчас победителя Нацотбора выбирают за один раз.

"Я не буду больше сидеть, я не хочу. Там нечего сейчас оценивать. Когда по три недели отбирали, тогда был какой-то конфликт, кто попадет в финал, какая-то интрига, а тут уже выбрали артистов. Что обсуждать? Они все разные", – высказался артист.

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Он добавил, что каждый из артистов, прошедших в финал Нацотбора, уже может представлять Украину на Евровидении. Что касается Нацотбора в 2024 году, то Данилко говорит, что рад тому, что нашу страну представляли Jerry Heil и Alyona Alyona.

"Говорить какие-то обидные вещи, чтобы это цитировали? Я сидел и просто мучился. Я рад, что поехали Аlyona Аlyona и Jerry Heil", – заверил шоумен.

Напомним, ранее Андрей Данилко ответил, почему поет на русском во время войны.

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