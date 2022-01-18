Ведущий потерял скейт, который кто-то очень быстро подобрал.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич пожаловался на то, что его "обокрали" в США и обвинил в этом бездомных. Шоумен потерял свой любимый лонгборд.

На своей странице в Instagram он рассказал всю историю и показал, как выглядел его скейт.

Так, Анатолич, который сейчас отдыхает в США вместе со своей семьей, попал в досадный инцидент. У его машины во время движения открылся багажник, откуда на дорогу выпал скейт. Ведущему начали сигналить из других авто, тогда он остановился и неизвестная ему женщина рассказала, что из машины действительно выпал лонгборд и кто-то уже хочет его забрать.

Анатолич побежал искать скейт, однако он его так и не нашел. Шоумен обвиняет в этом бездомных, которые якобы подобрали его лонгборд.

"Довольные бомжи сидят, кто-то из них, видимо, этот скейт и забрал. Ну я не стал лезть разбираться... Надеюсь, что он достанется хорошему мальчику, у которого не было возможности приобрести такой скейт, - рассказал Анатолич.

Напомним, ранее шоумен раскритиковал КВН за политическую пропаганду. Он назвал юмористическое шоу "позором и днищем".

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