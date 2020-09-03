Рэперша показала фото / instagram.com/alyona.alyona.official
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в сексуальном белье.
На снимке девушка сидит в кресле. На ней надето черное полупрозрачное белье в горошек. А сверху она накинула полупрозрачный халатик. При этом он так спадал с певицы, что было видно ее грудь. Волосы звезда распустила.
Рэперша показала фото / instagram.com/alyona.alyona.official
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