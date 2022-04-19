Рэперша уезжает в Европу.

Украинская рэперша Alyona Alyona решила уехать в Европу, чтобы вернуться к концертной деятельности и еще больше помогать украинской армии и мирным жителям.

По словам рэп-исполнительницы, ей было сложно принять такое решение, но на это ее подтолкнули последние события - убийство оккупантами ее кума.

Alyona Alyona уверена, что именно в Европе она сможет сделать намного больше для Украины, чем сидя в родной Барышевке.

"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией. Похороны кума больно по мне ударили. Пусть все сыновья вернутся живыми! Больше не могу пасовать концерты в Европе, потому что "не знаю как взять в руки микрофон". Больше не могу засыпать с чувством, что делаю недостаточно. Я хочу платить налоги, хочу донатить, хочу увидеть всех журналистов и сказать им лично "спасибо за все, но война еще не закончилась: нам нужно ваше внимание и помощь", хочу выйти вместе с людьми на площади, хочу увидеть детей из разных городов Украины и обнять их, хочу сказать со сцены "Украина победит!" - добавила артистка.

Напомним, ранее Alyona Alyona рассказала, как во время войны стала фасовщицей лекарств.

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