На снимке &quot;засветилась&quot; и Пугачева / фото instagram.com/maxgalkinru

Российский пародист Максим Галкин показал новое фото своих детей – Лизы и Гарри, которые собрались в школу. 

Читайте такжеПохудевшая Вера Брежнева рассекретила свой вес (фото)Снимок Галкин опубликовал на своей странице в Instagram. Но подписчики обратили внимание на фото не на детей, на их звездную маму — Аллу Пугачеву.

Галкин, видимо, случайно заснял Примадонну в халате и без макияжа. "Игра: Найди Аллу Борисовну", "Задний фон просто супер", "АБ за заднем плане круто получилась!", "Мама на заднем фоне очень рада, что можно лечь поспать", - пишут в комментариях к посту.

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Автор: УНИАН