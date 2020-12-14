Галкин, видимо, случайно заснял Примадонну в халате и без макияжа.

Российский пародист Максим Галкин показал новое фото своих детей – Лизы и Гарри, которые собрались в школу.

Читайте такжеПохудевшая Вера Брежнева рассекретила свой вес (фото)Снимок Галкин опубликовал на своей странице в Instagram. Но подписчики обратили внимание на фото не на детей, на их звездную маму — Аллу Пугачеву.

Галкин, видимо, случайно заснял Примадонну в халате и без макияжа. "Игра: Найди Аллу Борисовну", "Задний фон просто супер", "АБ за заднем плане круто получилась!", "Мама на заднем фоне очень рада, что можно лечь поспать", - пишут в комментариях к посту.

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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Автор: УНИАН