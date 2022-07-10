Только сейчас певица призналась, что в автокатастрофе погибла ее двоюродная сестра.

Украинская певица Алина Паш в день премьеры англо-украинской песни "Heaven", написанной после бомбардировки роддома в Мариуполе, рассказала о трагедии в семье.

Оказывается, что еще в 2016 году в автокатастрофе погибла ее двоюродная сестра. Девушка на тот момент было всего 18 лет.

"В 2006 году умерла моя двоюродная сестра. Моя тетя, помню, подчеркивала, что никто из семьи не может понять ее. Никто не понимает, как это, хоронить своего ребенка. Сестре было тогда 18. Она погибла в автокатастрофе", – рассказала Паш в комментарии "Сегодня".

Стоит отметить, что в новой песни "Heaven" Паш попыталась передать всю боль и переживания каждого человека, который потерял своих близких.

Также она рассказала и о своем отце, который в первые дни полномасштабного вторжения пошел защищать Украину от российских захватчиков. По словам певицы, перед отъездом у них состоялся серьезный разговор. Тогда отец сказал ей, что она должна доносить правду миру обо всех ужасах войны.

"Папа сказал: "Алина, ты же сознательно выбрала быть артисткой, нести смыслы своего сердца сквозь музыку. Так, пожалуйста, не останавливайся. Ты сейчас очень нужна своей стране. Делай дело, которое ты выбрала". И меня это действительно очень вдохновило и дало возможность понять, что эти тяжелые эмоции следует отдавать туда, где можно трансформировать их во благо. И я поняла, что в песнях мне нужно больше рассказывать о том, что именно происходит сейчас в Украине, распространять правду", – добавила звезда.

Напомним, ранее Алина Паш призналась, что ее концерты в Крыму повлияли на войну РФ против Украины.

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