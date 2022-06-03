Артистка сделала шокирующее заявление.

Украинская певица Алина Паш, которая ранее оскандалилась поддельной справкой о посещении Крыма, из-за чего была лишена возможности выступать на Евровидении, снова шокировала публику. Она призналась, что своими действиями легализовала оккупацию Крыма и войну РФ против Украины. Такое заявление она сделала в интервью "Свідомі".

"Справка - ненастоящая, беру на себя всю ответственность за ситуацию, приношу свои извинения "Суспільному" и обществу. Комментируя пересечения границы с Крымом, я сказала ложь в интервью "Суспільному", приношу свои извинения вещателю и общественности за это. Все мои действия, прямо или косвенно легализовавшие оккупацию Крыма и войну России против Украины - я прошу прощения перед всем обществом за эти поступки", - сказала Алина Паш.

Она также призналась, что после данного скандала ее репутация очень испортилась и теперь ей не доверяют.

Напомним, Алина Паш после победы Kalush Orchestra пожаловалась на массовую травлю. По словам певицы, она осталась врагом для многих украинцев.

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