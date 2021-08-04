Украинская певица Алина Гросу опубликовала в Instagram забавные снимки со своего похода в дельфинарий. А компанию ей составили ее возлюбленный, российский актер Роман Полянский, а также мама, папа и брат.
Так, влюбленные поплавали вместе с дельфинами, а на одном из фото морж даже поцеловал Полянского в щеку. На снимках можно заметить, что пара выглядит очень счастливой.
"Это любовь. Мы с семьей счастливы до невозможности. И хоть родители с Мишкой предпочли только наблюдать, гладить дельфинов и смотреть вечернее шоу - это лучшее начало папиного дня рождения", - подписала фото Гросу.
"Ми-ми-ми", "Класс", "Очень красиво", Какие вы красивые", "Отличный отдых", - пишут фаны в комментариях.
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