Менеджмент Алины ответил на упреки в сети.

Команда известной украинской певицы Алины Гросу, которая попала в скандал из-за исполнения российской песни, впервые прокомментировали инцидент. Представители исполнительницы объяснили ее поступок.

На днях 29-летняя Алина выступила на корпоративе в США, где они живет и работает несколько последних лет. Там звезда, кроме украиноязычных композиций, спела также песню "Белые розы" Юрия Шатунова.

Инсайдеры отметили, что певица выступала на частном мероприятии у украинского бизнесмена. В сети распространили видео с пением артистки и ее захейтили.

В комментарии для издания "Фокус" менеджмент знаменитости заявил, что скандальное видео - это якобы монтаж, а сама Гросу, мол, дает концерты только с украино- и англоязычным репертуаром. Представители Алины считают, что ролик сделали завистники артистки.

"Это монтаж. У нее очень много приглашений. Поэтому ей просто завидуют. Она все песни перевела на украинский язык. Алина хорошо владеет украинским и английским, поэтому поет исключительно на этих языках. Нас предупреждали, что чем больше Алина будет узнаваемой, тем больше вероятность, что будут такие попытки дискредитировать ее. Это все недоброжелатели. Видео просто сфабриковано", - ответили на упреки в команде Гросу.

Сама звезда пока не выходила на связь и не комментировала скандал.

Напомним, ранее Алина Гросу извинилась за свое неуместное видео после обстрела Киева.

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