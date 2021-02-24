Украинская певица Алина Гросу и российский актер Роман Полянский последнее время часто дают повод для слухов об их романе. Так, в день рождения Полянского пара обменялась кольцами из драгоценного металла с черным бриллиантом.
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Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на программу "Зірковий шлях".
"Я предложила вместе пойти на ювелирный мастер-класс. Там сами сделали кольца и подарили их друг другу", - сказала Алина.
При этом они не рассказали, какие отношения их связывают. Но во время интервью Роман обнимал Алину и с трепетом поправлял ее волосы.
Кроме того, в Instagram Роман опубликовал фото, на котором внимательные фанаты заметили ногу Алины. А также во время одного из прямых эфиров они увидели одинаковые обои, на фоне которых снимались Роман и Алина.
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