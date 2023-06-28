Раньше он всегда откладывал и экономил средства.

Алексей Суханов, который зимой стал ведущим шоу "Говорить уся країна" на 1+1, откровенно рассказал, сколько он сейчас тратит. Во время полномасштабной войны РФ против Украины он понял, что не может откладывать деньги, ведь сейчас нужно помогать всем, кто в этом нуждается.

"Я для себя не понимаю, как сейчас можно экономить. Я получаю зарплату, у меня есть работа. А ведь я осознаю, что я работаю и имею такую возможность, и сейчас мы можем общаться и делиться своими мыслями за спинами тех, кто сейчас там, на передовой, именно в этот момент", - отметил Суханов в интервью Славе Демину.

По словам ведущего, сейчас он решил, что откладывать или экономить средства не ко времени. Он не скрывает, что много отдает на благотворительность.

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"Почти всю свою зарплату я сейчас трачу на другие цели. Я покупаю корм для хвостиков, поддерживаю приюты для животных. Потому что у меня сердце разрывается. Я не понимаю, как люди до сих пор могут бросать животных и при этом надеяться на то, что Бог им поможет, что он их защитит и как-то сохранит их жизнь. Я не понимаю такой философии", - рассказал ведущий.

Кроме этого, Суханов тратит средства на бензин, обычную еду, стрижки и походы в театр. Ведущий считает, что сейчас важно поддерживать артистов, поэтому он принципиально не берет бесплатные приглашения на выступления, а покупает билеты в кассах.

В месяц он тратит примерно одну тысячу долларов (почти 36 тысяч 700 гривень - УНИАН). Суханов отметил, что иногда ему нужно меньше средств. Он шутит, что летом ему нужны только помидоры, он так их любит, что постоянно покупает и ест. Также ведущий подчеркнул, что он пытается поддерживать имидж, однако это не требует немалых средств.

"Мы должны на экране хорошо выглядеть, чтобы вдохновлять, чтобы всем в мире показывать. Что чтобы ни случилось, к большому сожалению, какие бы испытания у нас сейчас ни были, мы - несокрушимые, мы должны уважать себя. Потому что если мы опрятны, если мы хорошо одеваемся, не дорого, а красиво, стильно, красиво - для этого не нужны большие деньги... Мы стараемся немного улыбаться, все это демонстрирует и нашу силу", - рассказал Суханов.

Раньше он всегда откладывал и экономил средства. Ведущий сумел собрать крупную сумму. До полномасштабной войны Суханов откладывал примерно 30% от своих доходов.

"Я откладывал, я всегда откладывал. Сейчас мне кажется, что не ко времени... Дедушка меня так научил, что всегда ты должен откладывать на так называемый "черный день". У меня всегда были сбережения, сколько бы я ни получал. В свои 49 я кое-что таки накопил, и мне этого тебя достаточно", - добавил ведущий.

Кто такой Алексей Суханов

Известный телеведущий Алексей Суханов родился и жил в России до 2014 года. Затем он переехал в Украину. Он вспоминал, что 24 февраля 2022 года ему позвонила мама-россиянка. Она умоляла Суханова ехать в РФ.

Ведущий отказался. Взамен Суханов звал маму-россиянку в Киев. Сейчас они не общаются.

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